السراج يجدد من نيويورك المطالبة بلجنة تقصي حقائق دولية في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبتها قوات الجيش الوطني بقيادة حفتر (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 24 2019 - 13:34

السراج يجدد من نيويورك المطالبة بلجنة تقصي حقائق دولية في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبتها قوات الجيش الوطني بقيادة حفتر (سبوتنيك)

منذ 2 ساعة 24 September، 2019
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