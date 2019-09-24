السراج يجدد من نيويورك المطالبة بلجنة تقصي حقائق دولية في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبتها قوات الجيش الوطني بقيادة حفتر (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 24 2019 - 13:34
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الرئيس الاميركي يواصل إبتزازه لدول حلف شمال الاطلسي مقابل الحماية الاميركية
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لكفالة أيتام الشهداء تستقبل مؤسسة الشهيد الخيرية تبرعاتكم على الرقم 70129100 أو عبر فروع القرض الحسن رقم الحساب 81425
السراج يجدد من نيويورك المطالبة بلجنة تقصي حقائق دولية في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبتها قوات الجيش الوطني بقيادة حفتر (سبوتنيك)
منذ 2 ساعة
24 September، 2019
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