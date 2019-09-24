رئيس مجلس النواب نبيه بري سمع من بيلينغسلي افكار حول الاجراءات الاميركية تجاه لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 24 2019 - 11:20

رئيس مجلس النواب نبيه بري سمع من بيلينغسلي افكار حول الاجراءات الاميركية تجاه لبنان

منذ 23 mins 24 September، 2019
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