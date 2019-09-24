مع بريكست دون اتفاق… تداعيات “كارثية” قد تضرب صناعة السيارات الأوروبية

اعتبرت شركات تصنيع السيارات في أوروبا أن حصول بريكست من دون اتفاق سيكون بمثابة “زلزال” يضرب هذا القطاع، وستكون تداعياته كارثية.

وجاء هذا التحذير في بيان صادر عن الجمعية الأوروبية لشركات تصنيع السيارات، و21 جمعية وطنية تعمل في هذا القطاع.

وجاء في البيان أن “مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، سيحدث زلزالا يضرب الظروف التجارية للقطاع مع مليارات اليوروهات من الرسوم التي يمكن أن تؤثر على خيارات المستهلكين على جانبي بحر المانش”.

وقال كريستيان بيجو، رئيس لجنة الشركات الفرنسية لتصنيع السيارات، حسب ما نقل عنه البيان، إن “بريكست ليس فقط مشكلة بريطانية، كل القطاع سيتأثر في أوروبا وحتى أبعد من أوروبا”.

كما قال برنهارد ماتيس، رئيس جمعية الشركات الألمانية لتصنيع السيارات، إن “شركات تصنيع السيارات في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بحاجة لتجارة من دون عوائق، وستعاني كثيرا من الرسوم والنفقات الإدارية التي ستطول قطع الغيار والسيارات”، وشدد على أن الحكومة البريطانية رصدت 108 ملايين جنيه إسترليني (122 مليون يورو) “لدعم الشركات لتكون جاهزة لمرحلة بريكست”.

وتقدّر شركات تصنيع السيارات الأوروبية نحو 5.7 مليار يورو ككلفة إضافية نتيجة الرسوم الجمركية في حال حصول بريكست من دون اتفاق.

وتملك شركات السيارات العملاقة، مثل الألمانية “بي أم دبليو” والفرنسية “بي أس أي” واليابانية “نيسان”، مصانع في بريطانيا لا تعرف ما سيكون مستقبلها في حال حصول بريكست من دون اتفاق.

وكان مدير عام “بي أس أي”، كارلوس تافار، حذر في يوليو (تموز) الماضي من أن مجموعته مستعدة لإغلاق مصنع أليسمر بورت في بريطانيا ونقله إلى أوروبا القارية في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق حول بريكست.

ومنذ نهاية يونيو (حزيران)، وجهت مجموعة “بي أس أي” تحذيرا شديد اللهجة عندما أوضحت أنها لن تصنّع سيارتها من طراز “أسترا” الجديدة في هذا المصنع الواقع شمال غرب إنجلترا، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق حول بريكست.

كما أعلنت مجموعة “بي أم دبليو” الألمانية مطلع سبتمبر (أيلول) أنها ستقفل مصنعها البريطاني في أوكسفورد يومي 31 أكتوبر (تشرين الأول) والأول من نوفمبر (تشرين الثاني) تخوفا من أي فوضى قد تترافق مع هذا الموعد.

وفي الإطار نفسه، أعلنت “نيسان” منذ مارس (آذار) أنها ستتوقف عن تصنيع سياراتها الفاخرة من نوع “إنفينيتي” في مصنعها في ساندرلاند في شمال شرق إنجلترا.

وقال مايك هايوس، رئيس الجمعية البريطانية لصناع السيارات وبائعيها، إن “بريكست من دون اتفاق ستكون له تداعيات فورية ومؤذية جدا على القطاع ما سينسف المنافسة ويوقع أضرارا قاسية لا يمكن تعويضها”.

وسبق أن تلقت الاستثمارات في قطاع صناعة السيارات البريطانية ضربة خلال النصف الأول من السنة بسبب شكوك حول بريكست. وبين يناير (كانون الثاني) ويونيو (حزيران)، تراجعت الاستثمارات المعلنة إلى 90 مليار جنيه إسترليني، أي بنسبة 70%.

وينتج قطاع صناعة السيارات الأوروبي 19.1 مليون سيارة سنويا ويوظف 13.8 مليون شخص، أي 6.1 % من اليد العاملة الفعلية.

المصدر: الاندبندنت