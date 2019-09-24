التحكم المروري: 15 جريحاً في 10 حوادث سير خلال 24 ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 24 2019 - 08:52

التحكم المروري: 15 جريحاً في 10 حوادث سير خلال 24 ساعة

منذ 7 mins 24 September، 2019
أخبار موقع المنار
لبنان

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