قوى الأمن الداخلي: ضبط 947 مخالفة سرعة زائدة أمس عن طريق الرادار – موقع قناة المنار – لبنان
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September 24 2019 - 08:52

قوى الأمن الداخلي: ضبط 947 مخالفة سرعة زائدة أمس عن طريق الرادار

منذ 8 mins 24 September، 2019
أخبار موقع المنار
لبنان

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