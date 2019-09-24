قوى الأمن الداخلي: ضبط 947 مخالفة سرعة زائدة أمس عن طريق الرادار – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
September 24 2019 - 08:52
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
24 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني من نيويورك: على الجميع العودة الى التزاماتهم في الاتفاق النووي
ايران تفرج عن ناقلة النفط البريطانية "ستنا انبيرو" بعد أكثر من شهرين من احتجازها في ميناء بندرعباس
الخارجية الإيرانية: نرفض تصريحات رئيس الوزراء البريطاني بشأن اتهام طهران بالمسؤولية عن هجوم أرامكو
وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف: مفهوم الامن القومي في الخليج الذي سيقدمه روحاني سيكون تحت اشراف الامم المتحدة
ظريف: استمرار دعم بريطانيا لجرائم السعودية في اليمن يتنقض مع مطلب أغلب شعوب العالم
ظريف: لا يمكن لأمريكا ان تخضع طهران لضغوطها ويجب تشكيل تحالف يضم ايران والعراق ودول المنطقة
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: الهجمات على منشأتي نفط في السعودية غيّرت قواعد اللعبة
رويترز عن الوزير علي حسن خليل: وزارة المالية اللبنانية بدأت الإجراءات التحضيرية لعملية إصدار سندات بحدود ملياري دولار
النائب فيصل كرامي من الأمم المتحدة لحقوق الانسان: ما يسمى صفقة القرن ستكون لعنة القرن وستحمل الدمار للشرق الاوسط
رويترز: دول غربية تعبر في بيان لمجلس حقوق الإنسان عن مخاوف بشأن تقارير عن تعذيب ومحاكمات غير عادلة في السعودية
إصابة 8 فلسطينيين بالرصاص المطاطي وعدد آخر بالاختناق خلال مواجهات مع قوات العدو عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة
الاعلام الفلسطيني: قوات العدو الصهيوني تعتقل الطفل محمد عامر حسين أبوعليا (10 سنوات) من قرية المغير في رام الله
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لكفالة أيتام الشهداء تستقبل مؤسسة الشهيد الخيرية تبرعاتكم على الرقم 70129100 أو عبر فروع القرض الحسن رقم الحساب 81425
قوى الأمن الداخلي: ضبط 947 مخالفة سرعة زائدة أمس عن طريق الرادار
منذ 8 mins
24 September، 2019
لبنان
التعليقات
ذات صلة
كيف تحمي أجهزتك الإلكترونية من الاختراق؟
العثور على مواد بلاستيكية “مسرطنة” لدى “جميع” الأطفال
التحكم المروري: 15 جريحاً في 10 حوادث سير خلال 24 ساعة
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}