ترامب يعلن تعزيز التواجد العسكري في بولندا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين تعزيز التواجد العسكري في بولندا لكنه قال إن ذلك غير مرتبط بأي تصعيد لتهديد من روسيا.

وقال ترامب خلال لقائه نظيره البولندي أندريه دودا على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إن بولندا ستدفع تكلفة رفع عدد الجنود، متوافقا مع تصريحاته المتكررة عن أن دول حلف شمال الأطلسي تعتمد كثيرا على الدعم الأميركي، وقال ترامب “سننقل جنودا إلى هناك”.

وأضاف أن البولنديين “سيقومون ببناء المنشآت لنا وأنا على ثقة بأنها ستكون جميلة جدا”، وتابع “سيتحملون كامل التكلفة”.

ولم يقدم ترامب تفاصيل تذكر حول هدف الخطة التي تأتي في إطار “إعلان مشترك حول تعزيز التعاون العسكري” وقعه مع دودا خلال اللقاء.

ونص الاتفاق على رفع العدد الحالي للجنود الأميركيين المتناوبين في عمليات انتشار في بولندا والبالغ 4500 جندي بألف جندي.

وقال ترامب إن الجنود سيتم “على الارجح” نقلهم من قواعد أخرى في أوروبا.

وردا على سؤال وجهه صحافيون حول ما إذا كان تعزيز التواجد العسكري الأميركي في بولندا يهدف للتصدي لروسيا قال ترامب “لا لا أظن ذلك على الإطلاق”.

وقال ترامب إنه وافق على الفكرة نظرا لعلاقته مع دودا “الذي يعجبني، وأكن له بالاحترام”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية