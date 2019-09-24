نائب وزير الخارجية الكويتي: نشاطر السعودية تفاؤلها بإنهاء اختلاف “المقسومة”

أعلن نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجارالله، أن الكويت تشاطر السعودية تفاؤلها بشأن انهاء الاختلاف حول المنطقة النفطية المقسومة في القريب العاجل.

وقال الجارالله في تصريح للصحفيين على هامش مشاركته في الحفل الذي نظمته سفارة السعودية لدى الكويت بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، الاثنين، إنه استمع إلى “التصريحات الإيجابية” من وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، بشأن المنطقة المقسومة، متمنيا “طي صفحة هذا الاختلاف في القريب العاجل”.

وكان وزير الطاقة السعودي أكد في تصريح سابق أن المباحثات مع الكويت حول المنطقة المقسومة “إيجابية”، لافتا إلى أن “الأمور ستتضح خلال شهرين بشأن استئناف الإنتاج”، مؤكدا في الوقت نفسه توفر الإرادة السياسية لتسوية جميع المسائل المتعلقة بهذا الملف.

وأوقفت السعودية والكويت إنتاج النفط من حقلي الخفجي والوفرة، المدارين على نحو مشترك والواقعين في المنطقة المقسومة، قبل 3 سنوات، مما قلص نحو 500 ألف برميل يوميا من إمدادات النفط العالمية، وذلك على خلفية قرار سعودي لتمديد امتياز “شيفرون” بحقل الوفرة حتى 2039 دون استشارة الكويت.

المصدر: كونا