العراق: سقوط قذيفتي هاون على “المنطقة الخضراء” ببغداد – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 24 2019 - 06:12

العراق: سقوط قذيفتي هاون على “المنطقة الخضراء” ببغداد

منذ 2 ساعة 24 September، 2019
5d8937294c59b771fc6d886a
العراق - عربي وإقليمي

أعلنت أجهزة الأمن العراقية، مساء الاثنين، عن سقوط قذيفتين على “المنطقة الخضراء” وسط العاصمة بغداد.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان، إن “قذيفتي هاون سقطتا، الأولى في ساحة ترابية فارغة في محيط المنطقة الخضراء والأخرى في نهر دجلة ببغداد”.

وسابقا اليوم، أفاد مصدر أمني، بأن قذيفتي هاون سقطتا قرب السفارة الأمريكية وسط بغداد، دون وقوع أي خسائر.

كما نقل موقع “السومرية نيوز” عن أحد المصادر الأمنية قوله إن “انفجارا وقع داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد، دون معرفة طبيعته”، وإن “صافرات الإنذار أطلقت في المنطقة تحسبا لأي طارئ”.

المصدر: السومرية نيوز

التعليقات

ذات صلة