ترامب لدى لقائه السيسي في نيويورك: الرئيس المصري زعيم حقيقي

التقى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، الذي وصل إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وخلال اللقاء، وصف ترامب الرئيس المصري بأنه “زعيم حقيقي”. وفي تعليقه على المظاهرات الاحتجاجية الأخيرة، قال ترامب: “أعتقد أن الجميع لديهم تظاهرات واحتجاجات، حتى الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، كان هناك تظاهرات واحتجاجات في عهده في الشارع”.

ووصف ترامب نظيره المصري بأنه “قائد عظيم محترم”، مضيفا: “قبل أن يأتي للسلطة في مصر كانت هناك فوضى”.

من جهته، اتهم السيسي قوى “الإسلام السياسي” بمحاولة زعزعة الاستقرار في بلاده، قائلا: “الشعب المصري لم ولن يقبل بحكم الإسلام السياسي”.

وأكد الرئيس المصري أن الاجتماعات المتبادلة مع ترامب تعكس التفاهم الكبير بين البلدين. وفي تطرقه إلى التوتر الراهن في منطقة الخليج، قال السيسي إن القاهرة تقدر عاليا “حكمة” الرئيس الأمريكي في التعامل مع الخيار العسكري في منطقة الخليج كـ “خيار أخير” لحل هذه الأزمة.

المصدر: وكالات