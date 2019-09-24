ترامب: إعلان إيران الاستعداد للمساعدة في التسوية اليمنية إيجابي ومهم

رحب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتصريحات وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، حول استعداد إيران للمساعدة في تسوية الأزمة اليمنية، معتبرا أن هذا الموقف إيجابي.

وأكد ترامب، في تصريح صحفي أدلى به مساء اليوم الاثنين، خلال لقاء عقده مع نظيره البولندي، أنجيه دودا، في نيويورك، ردا على سؤال حول إعلان ظريف استعداد إيران للتفاوض حول التسوية اليمنية: “هذا التصريح مهم وإيجابي، إذا قال ذلك حقا. لم أسمع ذلك شخصيا لأنني عقدت هنا كثيرا من اللقاءات والمحادثات”.

وتابع ترامب، متوجها إلى الصحفي الذي طرح السؤال: “ما قلت الآن حول اليمن أعجبني، لم نسمع ذلك، إلا أن هذا الأمر إيجابي للغاية”.

المصدر: وكالات