السلطات اليونانية تطلق سراح صالح – موقع قناة المنار – لبنان
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September 24 2019 - 03:14

السلطات اليونانية تطلق سراح صالح

منذ 1 ساعة 24 September، 2019
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لبنان

أطلقت السلطات اليونانية سراح الصحافي اللبناني محمد صالح بعد احتجازه قرابة الخمسة أيام نتيجة تشابه بالاسماء ادى الى اتهامه بعملية تفجير وخطف وقعت بين عامي80 و85.

وأفادت الوكالة الوطنية للاعلام بان الزميل صالح سيبيت ليلته في سيروس ليتوجه صباح الغد إلى مطار اثينا عائدا منها إلى لبنان .

المحامي حسن شمس الدين المتابع لملف قضية صالح أشار الى أن السلطات اليونانية افرجت عنه وبأنه أصبح حرا وهو في طريقه إلى الفندق وهو بخير وكل الأمور تسير على ما يرام، وذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها شمس الدين مع صالح.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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