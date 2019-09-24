طهران: الاجراءات القانونية لناقلة النفط البريطانية انتهت ويمكنها المغادرة

صرح المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي إنه يمكن لناقلة النفط البريطانية “ستينا إمبرو” أن تغادر المياه الإيرانية.

وفي تصریحه الصحفي الاثنین، قال ربیعي، انه مثلما اعلنت منظمة الموانئ فان الاجراءات القانونية لناقلة النفط البريطانية قد انتهت ومع غض النظر عن المخالفة التي ارتكبتها يمكنها المغادرة وان القرارات المتخذة تشير الى انتهاء توقيفها.

يذكر أن القوات البحرية للحرس الثوري قامت بتوقيف الناقلة “ستينا إمبرو” البريطانية في مضيق هرمز يوم 19 تموز/يوليو الماضي بسبب مخالفتها قوانين الملاحة.

المصدر: وكالة ارنا