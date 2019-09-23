إصابة 3 جنود للناتو برصاص شرطي أفغاني بولاية قندهار و”طالبان” تتبنى – موقع قناة المنار – لبنان
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September 23 2019 - 23:54

إصابة 3 جنود للناتو برصاص شرطي أفغاني بولاية قندهار و”طالبان” تتبنى

منذ 1 ساعة 23 September، 2019
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أخبار دولية - افغانستان

أعلنت بعثة “الدعم الحازم” للناتو في أفغانستان أن ثلاثة من جنودها أصيبوا بجروح جراء هجوم نفذه شرطي أفغاني جنوبي البلاد.

ونقلت وكالة “خامة برس” الإخبارية الأفغانية، نقلا عن بيان للبعثة، أن ثلاثة من عسكريي الناتو “أصيبوا بجروح غير مهددة لحياتهم جراء تعرض قافلة لإطلاق نار من قبل أحد عناصر شرطة حماية النظام العام في ولاية قندهار”.

وأضاف البيان أن المهاجم قتل بنار العسكريين، مؤكدا أن البعثة تحقق في الحادث مع “شركائنا الأمنيين الأفغان”.

وأعلنت حركة “طالبان” مسؤوليتها عن الهجوم. وفي تغريدة على موقع “تويتر”، قال المتحدث باسم “طالبان”، ذبيح الله مجاهد، إن أحد أنصار الحركة المندس في صفوف الشرطة الأفغانية أطلق النار عن قرب على مجموعة من الجنود الأجانب في قاعدة قندهار الجوية، ما أسفر عن مقتل 12 منهم. وأكدت الحركة مقتل منفذ العملية بنار العسكريين الأجانب.

المصدر: وكالات

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