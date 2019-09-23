روسيا تعلن نيتها تبني قانون لمراقبة انبعاثات الغازات الدفيئة

أفاد ألكسي غوردييف، نائب رئيس الوزراء الروسي، بأن روسيا تخطط لتبني قانون لمراقبة انبعاثات الغازات الدفيئة في روسيا خلال عام واحد.

وقال غوردييف خلال جلسة مخصصة لهذا الموضوع، دعى إليها رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الاثنين: “سيكون القانون حول إشراف الدولة على انبعاثات الغازات الدفيئة أساسيا في هذا المجال، حيث قامت وزارة التنمية الاقتصادية بصياغة مشروعه ونخطط لتبنيه خلال عام واحد”.

وأشار إلى أن روسيا تحتل حاليا المرتبة الرابعة من حيث حجم هذه الانبعاثات، ولذلك من الضروري تحديد كل إجراءات الإشراف مع الأخذ بعين الاعتبار المصالح الوطنية.

وأوضح أنه سيتم أيضا، بحلول نهاية العام الجاري، إعداد مشروع استراتيجية للتنمية طويلة الأجل بالمستوى المنخفض لانبعاثات غازات الدفيئة حتى عام 2050، مشيرا إلى أن “هذه هي الالتزامات التي تتعهد بها حاليا كل الدول”.

وتحدث غوردييف أيضا أنه يتم حاليا العمل لإعداد مشروع الخطة الوطنية لتكيف الاقتصاد الروسي مع تغير المناخ، مضيفا أن مشروع هذه الوثيقة يجب أن يظهر قبل نهاية العام الجاري.

المصدر: وكالات