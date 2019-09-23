الجراح بعد مجلس الوزراء: مواد الموازنة أنجزت وتعليق البعض لمزيد من البحث

أشار وزير الاعلام جمال الجراح بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء الى انه تمت “مناقشة مواد الموازنة، وهناك تقدم كبير ويمكن القول أنه تم انجاز المواد وتعليق بعضها لمزيد من البحث”، ولفت الى ان “وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس قدم تقريرا عن مرفأ بيروت”،واعلن عن “انعقاد الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء بعد ظهر الأربعاء”.

واعلن انه “تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري و7 أعضاء من الوزراء للبحث بكل الاجراءات والاصلاحات الضرورية التي يجب ان تترافق مع الموازنة”.

وشدد الجراح على أن “هناك عناوين مهمة للاصلاح وليس بالضرورة بفرض الضرائب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام