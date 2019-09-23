كرامي من جنيف: لمساعدة لبنان على تحمل اعباء اللاجئين وصفقة القرن ستحمل الدمار للشرق الأوسط كله

ألقى رئيس” تيار الكرامة” النائب فيصل كرامي قبل ظهر اليوم، كلمة في قاعة مبنى الامم المتحدة – مجلس حقوق الانسان في جنيف، تطرق فيها الى “القضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين المهدورة وحالة حقوق الانسان في فلسطين والاراضي العربية المحتلة”. وقال:” ان الخطيئة التاريخية التي ارتكبت عام 1948 باغتصاب أرض فلسطين شكلت طوال العقود السابقة مصدر نزاعات دموية بين شعوب المنطقة، وكانت سببا لا يزال مستمرا لضرب الاستقرار في المنطقة كلها. وقد حاول المجتمع الدولي التكفير عن هذه الخطيئة ولو جزئيا عبر عدة اجراءات اما انشاء وكالة غوث اللاجئين الاونروا واصدار مجلس الامن لبعض القرارات ابرزها اقرار ضمان حق العودة للفلسطينيين، وكل ذلك بقي محاولات لا جدوى منها مع عدم اعتراف وتطبيق اسرائيل لأيٍ من قرارات مجلس الامن، ليس داخل الاراضي المحتلة فحسب بل في دول اخرى كلبنان وخصوصا القرار 1701 الذي تم خرقه اكثر من 24000 مرة منذ اعلانه”.

اضاف كرامي: “اليوم نحن على ابواب خطيئة أكبر، تتمثل بالتنصل من كل المواقف الدولية المتعلقة بالخطيئة الاولى عبر تحجيم دور الاونروا في دول اللجوء وخصوصا في لبنان واننا نطالب من هذا المنبر بمساعدة لبنان على تحمل اعباء اللاجئين كي نستطيع الاستمرار في أداء هھذه الهممة) وايضا عبر الغاء حق العود والتخطيط لترانسفير جديد واعلان القدس عاصمة للدولة اليهودية وضم الجولان المحتل ومؤخرا السعي الى ضم غور الاردن والضفة الشرقية واجزاء واسعة من الضفة الغربية والتلاعب بخريطة الشرق الاوسط في سبيل تثبيت يهودية الكيان الاسرائيلي وتوسعه على حساب الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة”.

وختم :” “لعل هذا ابرز صفات صفقة القرن التي ستكون لعنة القرن والتي ستحمل النار والدمار للشرق الأوسط كله”.

وكان كرامي، قد توجه على رأس وفد الى مجلس حقوق الانسان وتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة لحضور المؤتمر العالمي الثاني والاربعين لحقوق الانسان المنعقد في القاعة الكبرى التابعة للامم المتحدة في جنيف في سويسرا، ملبيا دعوة وكالة المدن المتحدة للتعاون الدولي لإلقاء كلمة عن “حالة حقوق الانسان في فلسطين والاراضي العربية المحتلة الأخرى”.

قبيل بدء الجلسة العامة، التقى كرامي رئيس وكالة المدن المتحدة للتعاون الدولي الدكتور جورج متى والامينة العامة للوكالة السيدة آية السيف في مبنى الامم المتحدة حيث شكر كرامي للوكالة ورئيسها دعوته لالقاء كلمة حول القضية الفلسطينية، وتمنى للوكالة الاستمرار في دعم القضايا الانسانية.

وسيلبي كرامي، دعوة المندوب الدائم لبعثة لبنان لدى مكتب الامم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير سليم بدورة، الى العشاء الذي سيقيمه على شرفه هذا المساء، وسيحضره بالاضافة الى الوفد المرافق السفراء العرب المقيمون ومندوبو البعثات الدائمة في جنيف.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام