الأمين العام للأمم المتحدة يعلن تشكيل اللجنة الدستورية السورية

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن تشكيل اللجنة الدستورية السورية في خطوة طال انتظارها لتحقيق التسوية السياسية للأزمة في البلاد.

وقال غوتيريش الاثنين “يسرني أن أعلن عن التوصل إلى اتفاق بين الحكومة السورية والهيئة العليا للمفاوضات السورية حول تشكيل لجنة دستورية متوازنة وموثوقة وشاملة”.

وأضاف غوتيريش أن “اللجنة ستعقد أول اجتماعاتها في جنيف خلال أسابيع قريبة”، واعتبر أن “تشكيلها يمكن ويجب أن يمثل انطلاقة للمسار السياسي نحو التسوية في سوريا”.

وأشار غوتيريش إلى أن “هذه العملية من شأنها أن تترافق بإجراءات ملموسة لبناء الثقة بين الطرفين في سوريا”، ولفت إلى أن “الأمم المتحدة ستسهل عمل اللجنة في جنيف”.

وأعرب غوتيريش عن شكره “لحكومات كل من روسيا وتركيا وإيران على جهودها في سبيل الدبلوماسية الرامية إلى الإسهام في التوصل إلى هذا الاتفاق”، كما شكر “الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي”.

المصدر: روسيا اليوم