الأمين العام للأمم المتحدة يعلن تشكيل اللجنة الدستورية السورية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 23 2019 - 20:04

الأمين العام للأمم المتحدة يعلن تشكيل اللجنة الدستورية السورية

منذ 42 mins 23 September، 2019
غوتيريش
الامم المتحدة

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن تشكيل اللجنة الدستورية السورية في خطوة طال انتظارها لتحقيق التسوية السياسية للأزمة في البلاد.

وقال غوتيريش الاثنين “يسرني أن أعلن عن التوصل إلى اتفاق بين الحكومة السورية والهيئة العليا للمفاوضات السورية حول تشكيل لجنة دستورية متوازنة وموثوقة وشاملة”.

وأضاف غوتيريش أن “اللجنة ستعقد أول اجتماعاتها في جنيف خلال أسابيع قريبة”، واعتبر أن “تشكيلها يمكن ويجب أن يمثل انطلاقة للمسار السياسي نحو التسوية في سوريا”.

وأشار غوتيريش إلى أن “هذه العملية من شأنها أن تترافق بإجراءات ملموسة لبناء الثقة بين الطرفين في سوريا”، ولفت إلى أن “الأمم المتحدة ستسهل عمل اللجنة في جنيف”.

وأعرب غوتيريش عن شكره “لحكومات كل من روسيا وتركيا وإيران على جهودها في سبيل الدبلوماسية الرامية إلى الإسهام في التوصل إلى هذا الاتفاق”، كما شكر “الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي”.

المصدر: روسيا اليوم

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