#صعدة: قصف صاروخي ومدفعي سعودي يستهدف قرى آهلة بالسكان في مديرية #منبه الحدودية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 23 2019 - 20:04

#صعدة: قصف صاروخي ومدفعي سعودي يستهدف قرى آهلة بالسكان في مديرية #منبه الحدودية

منذ 56 mins 23 September، 2019
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