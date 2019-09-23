المحكمة العسكرية ارجأت محاكمة عمر العاصي المتهم بمحاولة تفجير مقهى الكوستا في الحمرا الى 8 ت2

أرجأت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد حسين عبدالله الى 8 تشرين الثاني المقبل، محاكمة عمر العاصي المتهم بمحاولة تفجير مقهى الكوستا في منطقة الحمرا بواسطة حزام ناسف في 21 كانون الثاني 2017.

وجاء الإرجاء لتتمكن وكيلة العاصي المحامية فاديا شديد من الإطلاع على أجوبة مديرية المخابرات وشعبة المعلومات، الواردة الى المحكمة والمتعلقة بدعوة عدد من الشهود .

ويواجه العاصي تهمة “الإنتماء الى تنظيم داعش الإرهابي والى جماعة أحمد الأسير بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والأموال وتنفيذ أعمال القتل والتخريب، والتعرض لمؤسسات الدولة وهيبتها، وتنفيذ عملية انتحارية بواسطة حزام ناسف، لكن ظرفا خارجا عن إرادته حال دون إتمامه، واقتناء حزام ناسف مليئ بالمتفجرات بهدف القيام بأعمال إرهابية وحيازة بندقية حربية من دون ترخيص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام