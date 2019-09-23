3 اسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام في سجون العدو الاسرائيلي

يواصل ثلاثة أسرى في سجون العدو الإسرائيلي إضرابهم المفتوح عن الطعام بسبب الاعتقال الاداري، وسط تدهور صحي خطير جدا طرأ عليهم.

وقالت مصادر فلسطينية إن “المضربين من الاسرى هم الأسير طارق قعدان (46 عاما) من بلدة عرابة جنوب جنين، مضرب منذ 55 يوماً، الأسير أحمد عبد الكريم غنام (42 عاما) من دورا جنوب الخليل، مضرب منذ 72 يوماً، والأسير إسماعيل أحمد علي (30 عاما) من بلدة أبو ديس شرق القدس، مضرب منذ 62 يوما”.

من جهة ثانية، لفتت المصادر الى ان “الأسير طارق قعدان أصيب بوعكة صحية وكسر برجله جراء سقوطه على الأرض بسبب دوخة شديدة عانى منها”، واشارت الى ان “قعدان لا يزال يقبع في مستشفى سجن الرملة ويواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الخامس والخمسين على التوالي”.

وذكرت المصادر أن “إدارة سجون الاحتلال عرضت على طارق أن يتم الافراج عنه بعد تقليص الاداري من 4 شهور الى شهرين لكنه رفض وأصر على مواصلة اضرابه عن الطعام”.

المصدر: فلسطين اليوم