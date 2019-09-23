العدو الاسرائيلي يواصل اغلاق مدخل بلدة فلسطينية شرق قلقيلية

تواصل قوات العدو الإسرائيلي، لليوم الثالث على التوالي، إغلاق المدخل الرئيسي لبلدة عزون شرق مدينة قلقيلية في الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “الاحتلال يواصل إغلاق مدخل البلدة الرئيسي الشمالي بالبوابة الحديدية، ما يدفع المواطنين إلى سلوك طرق التفافية بديلة، تتسبب بإعاقتهم في الوصول لأعمالهم بسهولة ويسر”.

يذكر ان العدو يواصل القيام بممارساته الاستفزازية بحق الفلسطينيين في انتهاك فاضح لحقهم بالعيش الكريم بسلام وأمان، بما تكفله كل الانظمة والقوانين الدولية في زمن السلم كما في زمن الحرب.

المصدر: فلسطين اليوم