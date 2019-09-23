باكستان: إذا اندلعت الحرب فسيكون تأثيرها مدمرا على الهند

قال رئيس باكستان عارف علوي إن “بلاده جاهزة لخوض غمار الحرب مع الهند في حال أقدمت نيودلهي على إشعالها”.

واضاف علوي في حديث له “إذا أقدمت الهند على إشعال الحرب، فإن بلاده ستدخلها وهي جاهزة لذلك”، وأكد ان “تأثير الحرب سيكون كارثيا على اقتصاد الهند وشعبها”.

ولفت علوي إلى أن “أخطر ما في الأمر يتمثل في وجود الأسلحة النووية”، مشيرا إلى أن “الأمم المتحدة لم تعقد أي اجتماع بشـأن كشمير منذ عام 1972، كما أن نيودلهي ترفض الحوار مع إسلام آباد حول المسألة، وتعتبرها شأنا داخليا”.

ورأى علوي أن “الهند على الرغم من أنها حققت تطورا في الجانبين الاقتصادي والعسكري، لكنها فشلت في تأسيس علاقات جيدة مع جيرانها”.

المصدر: روسيا اليوم