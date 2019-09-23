ماليزيا تضبط شحنة كوكايين “أسود” بقيمة تتجاوز 574 مليون دولار – موقع قناة المنار – لبنان
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September 23 2019 - 10:32

ماليزيا تضبط شحنة كوكايين “أسود” بقيمة تتجاوز 574 مليون دولار

منذ 11 mins 23 September، 2019
بيئة ومنوعات - صفحات منوعة

شلّت الشرطة الماليزية الملكية مجموعة دولية لتهريب المخدرات بعد مصادرتها 60 طناً من الفحم تحتوي على حوالي 12 طناً من الكوكايين بقيمة تتجاوز 574 مليون دولار في محطة نورث بتروورث للحاويات، بمدينة بينانغ في 10 سبتمبر / أيلول الجاري.

وقال عبدالحميد بادور، المفتش العام للشرطة، إن المجموعة استخدمت ماليزيا كمحطة مرور قبل إرسال المخدرات إلى دول أخرى، وأشارإلى إن المجموعة حاولت تشتيت السلطات بخلط الكوكايين بالفحم، بحيث يصعب تتبعها باستخدام التقنيات والأساليب الحالية. كما أن كلاب التعقب فشلت في اكتشاف المخدرات.

وأضاف المفتش العام للشرطة بأنه تم اعتقال رجل في الـ29 من العمر، وهو الشخص الذي كان مسؤولاً عن الحاويات، وذلك للمساعدة في التحقيقات.

المصدر: سي ان ان

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