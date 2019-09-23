الامن العام: توقيف 16 شخصا لارتكابهم افعالا جرمية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 23 2019 - 10:32

الامن العام: توقيف 16 شخصا لارتكابهم افعالا جرمية

منذ 11 mins 23 September، 2019
الامن العام
لبنان

اعلنت المديرية العامة للأمن العام  في بيان ان “الاجهزة المعنية في المديرية قامت خلال الفترة الممتدة من تاريخ 11/09/2019 لغاية 17/09/2019، وبإشراف النيابات العامة، بتوقيف عدد من الأشخاص بتهم إرتكاب أفعال جرمية وذلك على الشكل التالي :

–   تسعة اشخاص بجرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال اشخاص من لبنان الى دول اوروبية وآسيوية وافريقية .

–   شخصان بجرم تعاطي وتجارة المخدرات .

–   خمسة اشخاص بجرم تهريب الاشخاص وتسهيل انتقالهم بطرق غير شرعية .

بعد انتهاء التحقيق مع الموقوفين احيلوا جميعا الى القضاء المختص” .

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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