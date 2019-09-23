الامن العام: توقيف 16 شخصا لارتكابهم افعالا جرمية

اعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان ان “الاجهزة المعنية في المديرية قامت خلال الفترة الممتدة من تاريخ 11/09/2019 لغاية 17/09/2019، وبإشراف النيابات العامة، بتوقيف عدد من الأشخاص بتهم إرتكاب أفعال جرمية وذلك على الشكل التالي :

– تسعة اشخاص بجرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال اشخاص من لبنان الى دول اوروبية وآسيوية وافريقية .

– شخصان بجرم تعاطي وتجارة المخدرات .

– خمسة اشخاص بجرم تهريب الاشخاص وتسهيل انتقالهم بطرق غير شرعية .

بعد انتهاء التحقيق مع الموقوفين احيلوا جميعا الى القضاء المختص” .

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام