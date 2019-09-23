الاحصاء المركزي: الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك في لبنان لشهر آب 2019 سجل ارتفاعا وقدره 0,01 بالنسبة لتموز

أعلنت المديرية العامة لإدارة الاحصاء المركزي أن الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك في لبنان لشهر آب 2019 سجل ارتفاعا وقدره

0,01 بالنسبة لشهر تموز 2019، كما سجل هذا الرقم على صعيد المحافظات ما يلي:

* ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 1,24%.

* انخفاضا في محافظة جبل لينان وقدره 0,11%.

* انحفاضا في محافظة الشمال وقدره 0,21%.

* انحفاضا في محافظة البقاع وقدره 0,87%.

* ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 0,26%.

* ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره0,37%.

مع العلم أن مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان لشهر أب 2019 سجل ارتفاعا وقدره 1,22% بالنسبة لشهر أب 2018.

لمزيد من التفصيل يمكن الإطلاع على نتائج مؤشر الأسعار على الموقع الرسمي الخاص بالادارة على العنوان التالي : www.cas.gov.lb

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام