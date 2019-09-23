“فيسبوك” تطلق كاميرا للتلفزيون… مخاوف خصوصية لا تنتهي

أعلنت شركة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن جهاز Portal TV، وهو عبارة عن كاميرا سوداء صغيرة يمكن وضعها على جهاز التلفزيون أو تحته. ويزيد هذا الجهاز من المخاوف التي تحاصر “فيسبوك” أصلاً.

وسيكون الجهاز متاحاً بدءاً من 15 أكتوبر/تشرين الأول، مقابل 149 دولاراً، وسيصدر إلى جانب أجهزة أخرى.

لكن “فيسبوك” أكدت لشبكة CNN أنه قد يكون هناك متعاقدون يستمعون إلى تسجيلات تفاعلات المستخدم مع Portal TV والأجهزة الأخرى الخاصة بها، بدءاً من العبارة الافتتاحية Hey Portal.

ويزيد هذا من مخاوف الخصوصية، خصوصاً بعد تقارير تعود للشهر الماضي وتفيد بأن الشركة كانت قد سمحت لمتعاقدين معها بالاستماع إلى تسجيلات الرسائل الصوتية في “ماسينجر”.

المصدر: العربي الجديد