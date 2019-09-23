الطقس غدا الثلاثاء قليل الغيوم إلى غائم جزئيا دون تعديل في الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس يوم غد الثلاثاء، قليل الغيوم إلى غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة.
– الحالة العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.
* الطقس المتوقع في لبنان:
– الإثنين: قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة.
– الثلاثاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة.
– الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع استقرار درجات الحرارة، كما يتشكل الضباب على المرتفعات ليلا.
– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح على الساحل من 20 الى 32 درجة، في الجبال من 15 الى 25 درجة وفي البقاع من 15 الى 32 درجة.
– الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و30 كم/س.
– الانقشاع: جيد إجمالا.
– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40% و70%.
– حال البحر: منخفض الموج.
– حرارة سطح الماء: 28°م.
– الضغط الجوي: 761 ملم زئبق
المصدر: مصلحة الارصاد الجوية