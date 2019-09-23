السيد نصرالله: أداء المسؤولين السعوديين سيعجل في نهاية هذا النظام – موقع قناة المنار – لبنان
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September 23 2019 - 00:28

السيد نصرالله: أداء المسؤولين السعوديين سيعجل في نهاية هذا النظام

منذ 35 mins 22 September، 2019
السيد حسن نصر الله
السيد حسن نصر الله
لبنان

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ان السعودية كانت ولا تزال تناصب العداء لحركات المقاومة في المنطقة ، مندداً بتدخل النظام السعودي بشؤون دول المنطقة. وشدد السيد نصرالله في لقاء خاص مع مؤسسة نشر اثار قائد الثورة الاسلامية الايرانية الامام السيد علي الخامنئي على ان أداء المسؤولين السعوديين سيعجل في نهاية هذا النظام.

وأكد السيد نصر الله ان الانتصار على داعش في العراق ما كان ليتحقق لولا موقف المرجعية الدينية العراقية ودعم الجمهورية الاسلامية والتلاحم الداخلي والوحدة الوطنية في مواجهة هذا التنظيم الارهابي. وشدد سماحته على ان التظيمات الارهابية في العراق هي صنيعة الادارة الاميركي اتت بها الى هذا البلد وغيرها عندما عجزت عن احداث فتن داخلية بين ابناء العراق.

المصدر: المنار

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