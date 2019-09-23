التلفزيون السوري: وحدات من الجيش السوري تستهدف عدة مواقع للتنظيمات الإرهابية شمال غرب حلب – موقع قناة المنار – لبنان
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September 23 2019 - 00:28
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اليمن: اطلاق صاروخين زلزال1 على تجمعات لقوى العدوان السعودي ـ الامريكي قبالة منفذ علب في عسير وسقوط قتلى
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استشهاد مواطنين اثنين بجروح خطيرة نتيجة استهداف طيران العدوان لسيارتهم في منطقة العادي بمديرية حرف سفيان بعمران
استشهاد طفلة متأثرة بجراحها نتيجة قصف مدفعي لقوى العدوان استهدف منزلهم في منطقة جبلية بمديرية التحتيا بالحديدة
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لكفالة أيتام الشهداء تستقبل مؤسسة الشهيد الخيرية تبرعاتكم على الرقم 70129100 أو عبر فروع القرض الحسن رقم الحساب 81425
التلفزيون السوري: وحدات من الجيش السوري تستهدف عدة مواقع للتنظيمات الإرهابية شمال غرب حلب
منذ 3 ساعة
22 September، 2019
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