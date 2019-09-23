التلفزيون السوري: وحدات من الجيش السوري تستهدف عدة مواقع للتنظيمات الإرهابية شمال غرب حلب – موقع قناة المنار – لبنان
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September 23 2019 - 00:28

التلفزيون السوري: وحدات من الجيش السوري تستهدف عدة مواقع للتنظيمات الإرهابية شمال غرب حلب

منذ 3 ساعة 22 September، 2019
أخبار موقع المنار

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