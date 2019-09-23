التحكم المروري للمنار :374 قتيلا في 4191 حادث سير منذ بداية العام – موقع قناة المنار – لبنان
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September 23 2019 - 00:28

التحكم المروري للمنار :374 قتيلا في 4191 حادث سير منذ بداية العام

منذ 4 ساعة 22 September، 2019
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