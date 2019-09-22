قافلة غذائية ومالية من مديريات أمانة العاصمة اليمنية

قدم أبناء مديريات أمانة العاصمة صنعاء، اليوم الاحد، قافلة غذائية ومالية كبرى لأبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في جبهات القتال بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة ال21 من سبتمبر.

واحتوت القافلة على مواد غذائية وعينية متنوعة تزيد قيمتها عن مائة وعشرين مليون ريال ومبلغ يزيد عن مائتين وستين مليون ريال سلمت نقدا للجنة المركزية دعما للمرابطين في مختلف بجهات القتال.

وخلال تسير القافلة بحضور رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس ووزير الأوقاف والإرشاد نجيب العجي وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى ورئيس هيئة الزكاة الشيخ شمسان أبو نشطان ورئيس لجنة الشئون الاجتماعية بمحلي الأمانة حمود النقيب، أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون محمود الجنيد أن قافلة أمانة العاصمة تعد الأكبر كما وكيفا في تاريخ القوافل دعما لأبطال الجيش واللجان الشعبية لمواجهة العدوان.

وأكد أن أبناء أمانة العاصمة بهذه القافلة الكبرى يبادلون الجيش واللجان الشعبية الوفاء بالوفاء، وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على عطاء أبناء اليمن.

واعتبر الجنيد تسيير قافلة بهذا الحجم رسالة لقوى العدوان، بصمود اليمنيين مهما ارتكب العدوان من جرائم حرب وإبادة جماعية ومجازر بحق الإنسانية .. موضحاً أن الشعب اليمني رغم فظاعة جرائم العدوان إلا أنه لم يزداد إلا قوة وصلابة وبأسا وصمودا.

وأشاد بنجاحات سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية .. مثمناً التضحيات الكبيرة لأبطال الجيش واللجان الشعبية في كافة الجبهات.

المصدر: موقع انصار الله