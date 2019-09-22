“القائمة العربية المشتركة” تعلن دعمها غانتس لرئاسة الحكومة في كيان العدو – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 22 2019 - 19:46

“القائمة العربية المشتركة” تعلن دعمها غانتس لرئاسة الحكومة في كيان العدو

منذ 38 mins 22 September، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة