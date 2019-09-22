العثور على أسلحة وذخيرة من مخلفات الإرهابيين في قرية حربنفسه بريف حماة

عثرت الجهات المختصة خلال متابعة أعمال تأمين المناطق التي أعاد إليها الجيش العربي السوري الأمن بعد تطهيرها من الإرهاب على كمية من الأسلحة والذخيرة في قرية حربنفسه بريف حماة الجنوبي.

وأفاد مراسل سانا في حماة بأن الجهات المختصة وبالتعاون مع الأهالي تابعت أعمالها في رفع مخلفات الإرهابيين حفاظاً على حياة المدنيين في القرى والبلدات المحررة من الإرهاب في ريف حماة الجنوبي حيث عثرت على كمية من الأسلحة والذخائر في حديقة معمل سجاد قرية حربنفسه.

وبين المراسل أن من بين الأسلحة المضبوطة قواذف “ار بي جي” مضادة للدروع مع حشواتها وآلافا من طلقات الرشاشات المتنوعة إضافة إلى مناظير ليلية ونهارية.

وأعاد الجيش العربي السوري في شهر أيار من العام الماضي الأمن والاستقرار إلى 65 مدينة وبلدة وقرية بعد إرغام التنظيمات الإرهابية على تسليم أسلحتها الثقيلة والمتوسطة والخروج من ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي.

المصدر: وكالة سانا