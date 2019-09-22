مطار دبي يغير مسار رحلتين بعد الاشتباه “بوجود نشاط لطائرة مسيرة”

قامت سلطات مطار دبي الدولي الأحد بتغيير مسار رحلتين قادمتين إلى الإمارة الخليجية بعد الاشتباه بوجود نشاط لطائرة من دون طيار في محيط المطار الذي يعتبر من بين الأكثر نشاطا في العالم.

وقال متحدث باسم “مطارات دبي” لوكالة فرانس برس إن المجموعة “تؤكد حدوث عرقلة في جدول الرحلات القادمة لمطار دبي الدولي بين الساعة 12.36 (08.36 ت غ) و12.51 (08.51 ت غ) (…) بسبب اشتباه بوجود نشاط لطائرة بدون طيار”.

وأضاف المتحدث أن هذا الأمر تسبب في “تغيير مسار رحلتين”. من دون أن يحدد الوجهتين الجديدتين للرحلتين. لكن وسائل إعلام محلية قالت إن مطار آل مكتوم. المطار الثاني في دبي. ومطار الشارقة القريب. استقبلا الطائرتين.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية