الطقس غدا الاثنين قليل الغيوم دون تعديل بالحرارة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 22 2019 - 14:20

الطقس غدا الاثنين قليل الغيوم دون تعديل بالحرارة

منذ 1 ساعة 22 September، 2019
الطقس
لبنان

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الاثنين قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة يتشكل الضباب على المرتفعات مساء.  

–   الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

*  الطقس المتوقع في لبنان:

–  الأحد: مشمس مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة على المرتفعات المتوسطة بينما تبقى دون تعديل يذكر في باقي المناطق كما تنخفض نسبة الرطوبة.

–  الإثنين:  قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة يتشكل الضباب على المرتفعات مساء.

–  الثلاثاء: قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الجبال يتحول مساء الى غائم مع تشكل الضباب على المرتفعات.

–   درجات الحرارة المتوقعة تتراوح على الساحل من 20 الى 30 درجة، فوق الجبال من 14 الى الى 25 درجة، في الداخل من 14 الى 32 درجة.

–   الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 8 و 25 كم/س.

–   الانقشاع: جيد إجمالا.

–   الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 % و 70% .

–   حال البحر: مائج.

–  حرارة سطح الماء:28 درجة.

–   الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية

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