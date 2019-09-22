الطقس غدا الاثنين قليل الغيوم دون تعديل بالحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الاثنين قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة يتشكل الضباب على المرتفعات مساء.

– الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

* الطقس المتوقع في لبنان:

– الأحد: مشمس مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة على المرتفعات المتوسطة بينما تبقى دون تعديل يذكر في باقي المناطق كما تنخفض نسبة الرطوبة.

– الإثنين: قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة يتشكل الضباب على المرتفعات مساء.

– الثلاثاء: قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الجبال يتحول مساء الى غائم مع تشكل الضباب على المرتفعات.

– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح على الساحل من 20 الى 30 درجة، فوق الجبال من 14 الى الى 25 درجة، في الداخل من 14 الى 32 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 8 و 25 كم/س.

– الانقشاع: جيد إجمالا.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 % و 70% .

– حال البحر: مائج.

– حرارة سطح الماء:28 درجة.

– الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية