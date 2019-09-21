قيادة الجيش: بعض مواقع التواصل الاجتماعي يتداول نموذجا مزورا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 21 2019 - 22:44

قيادة الجيش: بعض مواقع التواصل الاجتماعي يتداول نموذجا مزورا

منذ 18 mins 21 September، 2019
الجيش اللبناني
لبنان

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه، التوضيح الآتي: “تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي نموذجا لبرقية منقولة يزعم أنها صادرة عن العماد جوزاف عون قائد الجيش، تتعلق بشطب اسم العميل الموقوف عامر الياس الفاخوري عن البرقية المنقولة رقم 303. تشير قيادة الجيش إلى أن هذا النموذج هو نموذج مزور وليس من المستندات أو النماذج التي تعتمدها القيادة في مراسلاتها. كما توضح بأن العميل المذكور شطب عن البرقية المنقولة رقم 303 بتاريخ 10/4/2017.

لذلك تحذر قيادة الجيش من مغبة ارتكاب هذه الأعمال، كونها تعرض للمساءلة القانونية والملاحقة القضائية”.

المصدر: الوكالة الوطنية

التعليقات

ذات صلة