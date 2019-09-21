الوزير قماطي للمنار: ندين أي تصرف مخالف والمطلوب إعادة تأهيل وتجميل المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 21 2019 - 20:42
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اليمن: إحياء الذكرى الخامسة لثورة 21 أيلول / سبتمبر بتظاهرة حاشدة في صنعاء أكّدت الاستمرار في مواجهة العدوان والحصار
البيان الختامي للمسيرة: الصناعات العسكرية حولت موازين القوّة لصالح الشعب اليمني الذي يتجه لبناء دولته واستغلال ثرواته
المكتب السياسي لأنصار الله يدعو لاستمرار معركة التحرر الوطني بعدما شكلت الثورة منطلقا لتحقيق استقلال اليمن وكرامة شعبه
الأحزاب السياسية المناهظة للعدوان: الثورة تمكنت من حشد الطاقات بمواجهة أعداء الأمة وما يحصل في الجنوب يهدف لتقسيم اليمن
عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي: سنؤلم دول العدوان أكثر اذا رفضت مبادرة الرئيس المشاط لوقف العدوان
محمد علي الحوثي: لسنا بحاجة لإعتراف الدول بقوتنا وبإمكاننا أن نضرب في أي مكان ونحتاج للحفاظ على تفاعلنا الثوري
مفتي اليمن العلاّمة الشيخ شمس الدين شرف الدين: يجب استمرار الثورة لأن العقبات لا يمكن تخطيها الا بروح العزة والكرامة
العلامة شرف الدين: الثوره كانت عصية على الكسر والالتفاف وقيادتها تبعث على الطمانينة لانها عرفت اطماع العدو
وزير الخارجية الإيراني: الحظر الأميركي دليل على فشل سياسة الضغوط القصوى ولمنع تمويل واردات شعبنا من الغذاء والدواء
وزير الدولة لشؤون الخارجية السعودي: نحمّل ايران مسؤولية الهجوم على منشآت أرامكو وعلى المجتمع الدولي الحد من "عدوانيتها"
الرئيس التركي: أنهينا الاستعدادات على طول الحدود مع سوريا للقضاء على "التنظيمات الارهابية" في منطقة شرق الفرات
سوريا: المفتي الشيخ أحمد حسون ومحافظ حمص طلال البرازي يتفقدان مدينة القصير ويدعوان لعودة الأهالي تحقيقا لوحدة الشعب
الاخبارية السورية: الجهات المختصة تسقط طائرة مسيرة على سفوح جبل الشيخ بالقنيطرة مزودة بقنابل عنقودية وبمادة السيفور
وزير الصحة جميل جبق يؤكد خلال افتتاح مكتب الأدوية للأمراض المستعصية بمستشفى بعلبك الحكومي رفع السقوف المالية للمستشفيات
الوزير جبق: اتفقنا مع المنظمة الفرنسية للإنماء على إنشاء مبنى جديد لمستشفى بعلبك وسيتم تشييد مستشفى آخر في حربتا
النائب أنور الخليل يؤكد لدى استقباله وفد الجماعة الإسلامية الحرص على التواصل لخير المنطقة والوطن بمواجهة العدو الصهيوني
تجمّع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان يُطالب الدولة بعدم هدر حقوق المالكين وجباية الضرائب حسب الأصول
مصادر أمنية مصرية: اعتقال 74 شخصا على الأقل خلال مظاهرات ليلية في القاهرة وباقي المحافظات تطالب برحيل الرئيس السيسي
فرنسا: الشرطة تعتقل 65 متظاهراً وتطلق الغاز المسيل للدموع خلال الاحتجاجات التي دعت إليها "السترات الصفراء"
الوزير قماطي للمنار: ندين أي تصرف مخالف والمطلوب إعادة تأهيل وتجميل المنطقة
منذ 36 mins
21 September، 2019
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