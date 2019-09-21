الوزير قماطي للمنار: منطقة العيشية وجبل الريحان وجزين هي خارج المخطط التوجيهي – موقع قناة المنار – لبنان
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September 21 2019 - 20:42

الوزير قماطي للمنار: منطقة العيشية وجبل الريحان وجزين هي خارج المخطط التوجيهي

منذ 37 mins 21 September، 2019
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