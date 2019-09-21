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September 21 2019 - 20:42

مسؤول أمريكي: أوكرانيا تحتل أرضا روسية

منذ 1 ساعة 21 September، 2019
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أخبار دولية - الولايات المتحدة

زل لسان ممثل الإدارة الأمريكية خلال مؤتمر صحفي، وقال إن أوكرانيا تحتل أرضا روسية ليعود ويوضح أنه “أخطأ التعبير”.

وذكرت وكالة “نوفوستي” أن المسؤول الأمريكي كان يعلق على اللقاء المنتظر بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال: “سيناقش الرئيس ترامب، مع الرئيس زيلينسكي، أهمية ضمان التزام جميع الأطراف، باتفاقيات مينسك، بما في ذلك أولئك الذين يحتلون الأراضي الروسية”.

واستفسر الصحفيون من ممثل الإدارة الأمريكية عما كان يقصده بهذه الكلمات، فرد بالقول إنه “أخطأ التعبير”. وأكد أن “الولايات المتحدة تعتبر شبه جزيرة القرم من الأراضي الأوكرانية”.

ومن المفترض أن يلتقي ترامب وزيلينسكي، في نيويورك يوم 25 سبتمبر الجاري.

المصدر: وكالات

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