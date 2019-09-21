أمن الدولة: توقيف شخص في برقايل اعترف بتنفيذ عمليات نشل عدة

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة- قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان التالي: “بعد الرصد والمتابعة، تمكنت دورية من المديرية العامة لأمن الدولة من توقيف السوري م. ش. في بلدة برقايل- عكار، الذي أقدم بتاريخ 19/09/2019 على نشل سيدة من بلدة القبيات، وبتفتيش منزله عثر على القميص الذي كان يرتديه أثناء تنفيذ العملية.

بالتحقيق معه، اعترف بارتكابه العديد من عمليات النشل وتم ضبط بعض المسروقات بالإضافة إلى دراجة نارية دون أوراق كان يستخدمها في عملياته تلك.

بناء لإشارة المحامي العام الإستئنافي في الشمال، تعمم المديرية العامة لأمن الدولة صورة الموقوف، وتدعو المواطنين والمقيمين الذين وقعوا ضحيته إلى التوجه إلى مديرية عكار الإقليمية- مكتب القبيات الإقليمي للإدلاء بإفاداتهم، أو الإتصال على رقم الهاتف 350235/06 أو 350492/06 تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام