غريفيث يرحب بمبادرة أنصار الله بشأن وقف الأعمال العسكرية ضد المملكة العربية السعودية

رحب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن، مارتن غريفيث، بالمبادرة التي أعلنها أنصار الله في 20 أيلول/سبتمبر، بشأن “وقف الأعمال العسكرية ضد المملكة العربية السعودية”.

كما رحب بالتعبيرعن المزيد من الانفتاح تجاه تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والرغبة في حل سياسي لإنهاء الصراع.

وشدد المبعوث الخاص على أهمية الاستفادة من هذه الفرصة واحراز تقدّم في الخطوات اللازمة للحدّ من العنف والتصعيد العسكري والخطاب غير المساعد.

واعتبر ان “تنفيذ هذه المبادرة التي أطلقها أنصار الله، بحسن نية، يمكن أن يكون رسالة قوية حول الإرادة لإنهاء الحرب”.

وكرر المبعوث الخاص “دعوته لجميع الأطراف لاحترام القانون الإنساني الدولي، وضبط النفس، وتجنيب اليمن الانجرار إلى توترات إقليمية، لما فيه صالح الشعب اليمني”.

المصدر: وكالات