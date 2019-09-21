عشرات الآلاف يحيون ذكرى العيد الخامس لثورة الـ 21 سبتمبر في صنعاء تحت شعار “حرية واستقلال”

أحيا عشرات آلاف اليمنيين، عصر اليوم السبت، في ساحة باب اليمن بالعاصمة صنعاء “ذكرى العيد الخامس لثورة الـ 21 سبتمبر في مسيرة “حرية واستقلال.

ورفع المشاركون في المسيرة لافتات المناسبة وشعارات الحرية وصورا لقائد أنصارالله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، ورددوا هتافات منها “هيهات منا الذلة”، “وشعار البراءة ” “ثوري يا دنيا ثوري” “با نصمد يا محتلين ونواجه لا يوم الدين” وشعارات أخرى.

وبدأت مسيرة “حرية واستقلال” بآي من الذكر الحكيم وبعدها وقفت الحشود لترديد النشيد الوطني، أعقبه كلمة لمفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين وكلمة للأحزاب السياسية المناهضة للعدوان وكلمة لعضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي وقصيدة شعرية لشاعر الثورة معاذ الجنيد.

وأكد العلامة شمس الدين في كلمته أن الأوصياء على اليمن كانوا كثرًا قبل الثورة وكانوا يتحكمون في كل تفاصيل الشعب اليمني، لافتًا إلى أن المستكبرين التفوا على ثورات اليمن في الماضي، إلا أن ثورة 21 سبتمبر كانت عصية على الكسر والالتفاف وعرفت أطماع العدوان.

وقال: “علينا الوقوف ضد الظالم وصد العدوان متمسكين بالله ومتوكلين عليه”، مضيفًا أن” قيادة الثورة تبعث الطمأنينة في قلوبها، من قائد الثورة السيد عبد الملك بدرالدين الحوثي إلى قيادة المجلس السياسي الأعلى وعلى رأسها الرئيس مهدي المشاط.

وفي كلمة الأحزاب السياسية المناهضة للعدوان، أكد محمد الزبيري أن ثورة 21 سبتمبر كانت حقًا مستجيبة لرغبة الشعب، ولهذا تمكنت من حصد الطاقات في مواجهة أعداء الأمة، مبينًا أن ما يحصل في المحافظات الجنوبية عمل مدان يهدف إلى تقسيم اليمن. وأشاد الزبيري بمبادرة رئيس المجلس السياسي الأعلى التي تهدف إلى تحقيق السلام والاستقرار.

من جهته أكد عضو السياسي الأعلى محمد علي الحوثي أن ثورة 21 سبتمبر كانت بداية الطريق نحو ثورات تصحيحية ثقافية وفكرية واجتماعية. وقال الحوثي إن “شعبنا يرفض الخنوع والاستكبار والعنجهية، وما قبل الثورة كان اليمن يعاني الكثير من المشاكل”، مضيفًا” ثرنا من أجل الحق والعدالة، ولا زلنا ثائرين”.

المصدر: المسيرة نت