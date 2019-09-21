خريس بحث مع وفد اللجان الشعبية لمخيمات صور أوضاع الطلبة الفلسطينيين بالمدارس الرسمية

استقبل النائب علي خريس في مكتبه في صور، وفي إطار العمل التربوي ومتابعة أمور الطلبة الفلسطينيين في مدارس الانروا وفي المدارس الرسمية، وفد اللجان التربوية للجان الشعبية لمخيمات وتجمعات صور، حيث عقد لقاء موسع بخصوص وضع الطلبة الفلسطينيين بالمدارس الرسمية، وخاصة ان هناك حوالي 100 طالب مسجلين منذ اكثر من ثلاث سنوات.

وقال خريس أمام الوفد: “من حق الجميع العلم والدراسة، وتصريحات الوزير أكرم شهيب توحي بذلك، ويجب أن يشمل التعميم المدارس كافة في لبنان، كما حصل في مدينة صيدا”.

وأكد انه سيتواصل مع وزير التربية لمتابعة الموضوع.

بدوره توجه مسؤول الملف التربوي في اللجان الشعبية محمد رشيد ابو رشيد الى خريس بالقول: “جئنا إليكم لأننا نؤمن بإهتمامكم بقضايا الشعب الفلسطيني وأمن مخيماتنا، وان متابعة أمور الطلبة الفلسطينيين نابع من موقفكم الوطني المؤمن بخط الإمام المغيب موسى الصدر والأستاذ نبيه بري. شكرا على مواقفكم النبيلة ووقوفكم الى جانب طلابنا وقضيتنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام