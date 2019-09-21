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September 21 2019 - 18:32

وزير جزائري سابق يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

منذ 2 ساعة 21 September، 2019
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الجزائر - عربي وإقليمي

أعلن وزير السياحة الجزائري الأسبق ورئيس “حركة البناء الوطني”، عبد القادر بن قرينة، ترشحه للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 12 كانون الاول/ديسمبر المقبل.

وقال بن قرينة في مؤتمر صحفي، صباح اليوم السبت: “أعلن أمامكم اليوم تقدمي للترشح لرئاسة الجمهورية في الاستحقاق الانتخابي المقرر بإذن الله تعالى ثم بعزم المخلصين، يوم 12 ديسمبر 2019”.

وأضاف: “عزمت على هذا الترشح لاستكمال ما بدأه شعبنا العظيم في الحراك، ولأحدث القطيعة مع الاستبداد والفساد، ولأعيد الثقة بين الشعب ومؤسساته”.

ويعد بن قرينة أول شخصية سياسية معروفة تدخل السابق رسميا، على الرغم من إعلان رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس نيته الترشح، لكنه ربط القرار النهائي باجتماع اللجنة المركزية لحزبه “طلائع الحريات” الأسبوع القادم.

المصدر: وكالات

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