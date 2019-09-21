بزي: الحصار والضغوطات تحتم علينا نبذ الخلافات والانقسامات

اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي بزي، خلال استقباله وفودا بلدية واختيارية وشعبية وتربوية، في مكتبه في بنت جبيل، ان “الفرصة ما زالت مؤاتية لإنقاذ البلد خاصة وان الجميع يدرك دقة المشهد الاقتصادي المالي الراهن، مما يتطلب ترجمة حقيقية وآليات تنفيذية لما تم ويتم الاتفاق بشأنه”.

وشدد على “أهمية تجاوز العوائق المصطنعة والانصراف بسرعة الى تحقيق الأهداف المرجوة لمصلحة لبنان واللبنانيين”.

وأكد ان “الحصار والضغوطات التي نتعرض لها تحتم علينا جميعا نبذ الخلافات والانقسامات، لنتوحد اقله في رؤيتنا ومقاربتنا لقضايا وطننا وشعبنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام