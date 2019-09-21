إستعراض عسكري في عموم ايران

اعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الايراني العميد رمضان شريف أن الاستعراض العسكري للقوات المسلحة الايرانية سيقام في جميع محافظات البلاد صباح الاحد، بمناسبة بدء أسبوع الدفاع المقدس. وقال العميد شريف مسؤول العلاقات العامة بالحرس الثوري إن “هذه المراسم ستبدأ الساعة الثامنة صباحا وسيتولى الحرس الثوري مسؤولية اجراء الاستعراض العسكري في طهران ومراكز المحافظات، فيما سيتولى الجيش الايراني مسؤولية اجراء الاستعراض في بندر عباس”. واوضح المتحدث باسم الحرس الثوري أن “بعضاً من إنجازات القوات المسلحة وقدراتها الدفاعية سيتم عرضها في اطار وحدات المشاة والوحدات المجوقلة.”

واشار الى أن رئيس الجمهورية الاسلامية الشيخ حسن روحاني سيلقي كلمة في مراسم الاستعراض العسكري للقوات المسلحة في طهران، بينما يلقي رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني كلمة في الاستعراض العسكري في بندر عباس.

المصدر: وكالة أنباء فارس