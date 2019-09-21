إستعراض عسكري في عموم ايران – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 21 2019 - 16:10

إستعراض عسكري في عموم ايران

منذ 1 ساعة 21 September، 2019
أسبوع الدفاع المقدس
ايران - عربي وإقليمي

اعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الايراني العميد رمضان شريف أن الاستعراض العسكري للقوات المسلحة الايرانية سيقام في جميع محافظات البلاد صباح  الاحد، بمناسبة بدء أسبوع الدفاع المقدس. وقال العميد شريف مسؤول العلاقات العامة بالحرس الثوري إن “هذه المراسم ستبدأ الساعة الثامنة صباحا وسيتولى الحرس الثوري مسؤولية اجراء الاستعراض العسكري في طهران ومراكز المحافظات، فيما سيتولى الجيش الايراني مسؤولية اجراء الاستعراض في بندر عباس”. واوضح المتحدث باسم الحرس الثوري أن “بعضاً من إنجازات القوات المسلحة وقدراتها الدفاعية سيتم عرضها في اطار وحدات المشاة والوحدات المجوقلة.”

واشار الى أن رئيس الجمهورية الاسلامية الشيخ حسن روحاني سيلقي كلمة في مراسم الاستعراض العسكري للقوات المسلحة في طهران، بينما يلقي رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني كلمة في الاستعراض العسكري في بندر عباس.

المصدر: وكالة أنباء فارس

التعليقات

ذات صلة