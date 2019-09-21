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September 21 2019 - 16:08

مطاردة شاحنة محملة بالدخان المهرب في عاليه

منذ 1 ساعة 21 September، 2019
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لبنان

طاردت قوة خاصة من المديرية العامة في الجمارك، شاحنة محملة بكمية كبيرة من الدخان المهرب، وحاول سائقها الهروب من طريق ضهر البيدر الى الاسواق الداخلية في منطقة عاليه.

وفي التفاصيل، بعد ورود معلومات لضابط من المديرية العامة للجمارك عن محاولة تهريب دخان، توجه في شكل فردي لنصب كمين بمؤازرة سائقه بسبب ضيق الوقت.

واثناء محاولة توقيف الشاحنة تعرض لمضايقات من سيارتين بلوحات مزورة وزجاج داكن حاولتا التعرض له، الا ان الضابط بشجاعة كبيرة قطع الطريق على الشاحنة عند مفرق عالية لدفع الشاحنة بالدخول الى سوق عالية المقتظ لتوقيفها حيث لاذت السيارتين المرافقة للشاحنة بالفرار.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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