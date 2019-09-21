قوى الامن: توقيف عاملة منزلية بعد سرقتها مجوهرات بقيمة 400 الف دولار

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “بتاريخ 14/9/2019، ادعت احدى المواطنات لدى فصيلة الروشة في وحدة شرطة بيروت ان مجهولا أقدم بواسطة الكسر والخلع على سرقة مجوهرات، معظمها من الالماس ومرصعة بالأحجار الكريمة، تفوق قيمتها 400 ألف دولار اميركي من داخل منزلها في محلة الروشة.

بناء عليه، ونتيجة المتابعة الحثيثة من قبل مفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية توصلت الى تحديد هوية الفاعلة بحيث تبين انها العاملة المنزلية فجرى توقيفها، وتدعى:

– ف. ك. (مواليد عام 1983، فيليبنية).

وبالتحقيق معها، اعترفت بما نسب اليها وأنها خبأت المسروقات لدى أحد معارفها الذي تبين انه ليس على علم بالعملية، وجرى ضبطها.

أعيدت المجوهرات الى المدعية، واودعت الموقوفة القضاء المختص، بناء على اشارته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام