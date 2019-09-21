الجيشان الأردني والروسي يوقعان محضر التعاون العسكري الفني

وقع الجيشان الروسي والأردني في العاصمة موسكو محضر للتعاون العسكري الفني بين القوات المسلحة الروسية الأردنية، وذلك بهدف تعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك وتبادل الخبرات في مختلف المجالات العسكرية بين البلدين. وحسب الموقع الإلكتروني الرسمي للقوات المسلحة الأردنية فقد تم “في موسكو أول أمس الخميس توقيع محضر التعاون العسكري الفني بين القوات المسلحة الأردنية والروسية”. ويهدف المحضر الذي وقعه مندوباً عن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية العميد الركن هلال الخوالدة وعن الجانب الروسي نائب مدير الدائرة الاتحادية والتعاون الفني السيد اليكسي فرولكين إلى “تعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك وتبادل الخبرات في مختلف المجالات العسكرية بين البلدين”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية