أحزاب وتنظيمات يمنية في ذكرى 21 سبتمبر: ثورة حطمت التبعية والهيمنة

أضيف في: 2019-09-21 10:51:35

وكالات | 22 سبتمبر | المسيرة نت: هنأ عدد من الأحزاب والتنظيمات السياسية والمكونات المجتمعية اليمنية قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي والمجلس السياسي الأعلى وحكومة الوفاق الوطني وكافة أبناء الشعب اليمني، بمناسبة الذكرى الخامسة للثورة الشعبية في 21 سبتمبر.

ورفع رئيس مكون الحراك الجنوبي المشارك في مؤتمر الحوار الوطني اللواء الركن خالد أبوبكر باراس برقية تهنئة “للشعب اليمني الصابر الصامد ولقائد الثورة سماحة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي والمشير مهدي محمد المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى وأعضاء المجلس السياسي الأعلى بمناسبة حلول الذكرى الخامسة لثورة الحادي والعشرين من سبتمبر المجيدة”.

وأكد باراس أن ثورة 21 سبتمبر المجيدة في ذكرها الخامسة ألهمت شعبنا اليمني العظيم معانٍ عظيمة وقيم وثوابت تجسدت في صموده أمام أعتى عدوان عرفه التاريخ الحديث”.

بدورة تقدم ملتقى الكُتّاب اليمنيين “بأخلص التهاني للشعب اليمني، وفي مقدمتهم قائد الثورة السيدعبدالملك بدر الدين الحوثي، والقيادة السياسية ممثلة بالرئيس مهدي المشاط، بمناسبة حلول الذكرى الخامسة لثورة الحادي والعشرين من سبتمبر المجيدة، ذكرى حرية واستقلال البلاد من الوصاية والتبعية للخارج الاستعماري عبر سفاراته وأدواته الداخلية من عملاء وخونة”.

وأكد الملتقى “أن أي ثورة وطنية خالصة للشعب ترفض كل أشكال الهيمنة والوصاية والتبعية لابد أن تتصادم مع مشاريع الغرب الاستعماري والرجعية العربية، وأصحاب المشاريع المناطقية والطائفية والوهمية، والذين انخرطوا مجتمعين بتحالف شر مُعلنين عداءهم لليمن أرضاً وإنساناً”.

من جهتها رفعت اللجنة العليا لتنظيم التصحيح الشعبي الناصري برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى بمناسبة قدوم الذكرى الخامسة للثورة الشعبية المباركة التي تحطمت على صخرتها كل اشكال التبعية والهيمنة والوصاية.

وأوضحت البرقية أن الثورة الشعبية المباركة انتصرت بها الارادة الشعبية على قوى الغزو والاحتلال والاستعمار الجديد وبعزم هذه الثورة سوف تتحطم كل آمال وأهداف تحالف الشر والعدوان الرامية إلى ديمومة احتلال جزرنا وممراتنا البحرية في جنوبنا الحبيب وإلغاء حق شعبنا في السيادة على كامل ترابه الوطني.

كما بعث الحزب القومي الاجتماعي إلى جماهير الشعب اليمني وقيادته السياسية وحكومة الإنقاذ الوطني بالتهاني بمناسبة ذكرى ثورة 21 سبتمبر المجيدة التي مثلت يوم انعتاق الشعب من تسلط دول العدوان وتدخلها في شؤون اليمن الداخلية والتي نعتبرها امتداد طبيعي لثورة 26 سبتمبر المجيدة وكل حركات التحرر من الاستبداد والاستعمار التي شهدتها بلادنا وشعبنا.

وشدد على أن “ثورة 21 سبتمبر نقطة تاريخية فاصلة وثورة تنويرية، مثلى لكل شعوب العالم التواقة للحرية والعدالة والمساواة والحياة بعزة وكرامة”.

المصدر: قناة المسيرة